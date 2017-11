Mirando artistas politizados, Natura Musical divulga patrocínios de 2018

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores programas de fomento à música brasileira, a Natura Musical divulgou nesta terça-feira (28) os projetos que patrocinará em 2018. Ao todo, a empresa distribuirá R$ 5,6 milhões, captados via Lei Rouanet e de recursos próprios, a 33 projetos, como gravação de álbuns, shows e festivais nacionais —novidade incluída com o edital reformulado neste ano. O edital, aberto em julho, recebeu 1.618 propostas. Entre os eleitos, estão artistas e bandas como Jards Macalé e Carne Doce, além de festivais como Radioca e Bananada. Para Fernanda Paiva, gerente de marketing da Natura, a seleção priorizou artistas que dialogam com "temas do nosso tempo". "Tem muita gente que faz de sua arte um mecanismo de ativismo, de refletir uma cena, o nosso papel enquanto empresa sempre foi gerar esse impacto positivo no lado social e cultural", diz, evidenciando a capacidade da música em atuar no "campo afetivo e ser uma ponte entre opiniões divergentes". O recorte reflete as alterações de cunho estético e político do novo direcionamento do programa. Se antes ele priorizava o aspecto "raiz antena", considerando tradição e identidade regional mescladas a influências contemporâneas, o programa passa a destacar também o "amplificador de frequência", ou seja, a capacidade do artista em dialogar com sua base de fãs e de se posicionar perante aos assuntos do momento. "A gente sempre considerou muito a liberdade autoral e criativa, a preocupação que a gente tem é se a música desses artistas fere algum valor humanitário da marca", explica Paiva, que nega ter havido receio de represálias ao contemplar artistas que abordam temas como racismo, feminismo e direitos da comunidade LGBT. "Investigamos letras e atitudes desses artistas para além do que está no disco, os valores da banda e do artista, para ver se feriam valores humanitários", diz. Veja lista dos selecionados Artistas e bandas: -Ava Rocha (RJ) -Black na Laje (MG) -Bruno B.O. (PA) -Carne Doce (GO) -Catavento (RS) -Drik Barbosa (SP) -Francisco, El Hombre (SP/MEX) -Iconili (MG) -Jards Macalé (RJ) -JosyAra (BA) -Julia Branco (MG) -Larissa Luz (BA) -Liniker e os Caramelows (SP) -Luedji (BA) -Manoel Cordeiro (PA) -Molho Negro (PA) -Musa Híbrida (RS) -Quartabê (SP) -The Baggios (SE) -Viola Perfumosa (RJ) -Yangos (RS) Festivais e eventos: -Bananada (GO) -Coala (SP) -Contato (SP) -Coquetel Molotov (PE) -DoSol (RN) -Faro MPB (RJ) -Música de Rua (RS) -Radioca (BA) -Se Rasgum (PA) -Timbre (MG) -Porto Musical (PE) -SIM SP (Semana Internacional de Música de São Paulo)