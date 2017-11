Cueva celebra ida à Copa e projeta títulos pelo São Paulo

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Cueva foi peça importante para o São Paulo se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e para a seleção peruana se classificar à Copa da Rússia —o país não ia a um Mundial há 36 anos.

No entanto, o camisa 10 do clube tricolor não ficou plenamente feliz com os resultados na temporada. "Não sei se posso dizer que é alívio o São Paulo já não poder cair, porque para mim, estar em um time grande, que merece estar brigando por título e Libertadores, é um erro [lutar contra o rebaixamento]. É corrigir isso e pensar em coisas maiores para os próximos anos", disse o meia. Apesar do feito modesto do São Paulo, a permanência na Série A, o meia peruano acredita que seu rendimento no time colaborou para sua conquista pela seleção.

"Uma parte dessa classificação [à Copa] eu devo ao São Paulo, que apostou em mim, deu a oportunidade de jogar em um clube grande. Foi bom manter um nível alto na liga brasileira. Isso me ajudou a estar pronto quando defendia a seleção. Estou agradecido infinitamente pela oportunidade aqui."

Cueva ainda falou sobre a polêmica pós-classificação. O meia se atrasou para se reapresentar ao São Paulo e recebeu uma multa. "Eu já tratei esse tema com a diretoria, expliquei a eles. Cheguei a poucas horas do jogo contra o Botafogo e ajudei como pude. Já passou, são momentos que eu, como pessoa e jogador, tenho que corrigir", afirmou.

Na última janela de transferência, o peruano era cotado para sair do São Paulo, que renovou o seu contrato até o fim de 2021. Apesar de não ter ainda uma proposta, o jogador fala do sonho de um dia jogar no futebol europeu. "Seria desrespeitoso falar em ir embora do São Paulo sendo que tenho contrato. Nunca fecho as possibilidades de ir ao sonho [de jogar na Europa], mas não há nada o que falar desse tema", disse Cueva, que espera um 2018 mais positivo para o clube tricolor.

"O São Paulo, por ser grande, tem que jogar sempre uma copa internacional. Se pudesse jogar as duas, seria melhor ainda. Nós jogadores somos conscientes que não foi um ano ótimo, mas penso que podemos dar alegrias no próximo ano com a Sul-Americana, ou até com a Libertadores. Seria lindo ganhar um desses torneios com o São Paulo."