Delegada que intimou Eurico cita 'indício de fraude' em eleição

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A delegada Patrícia de Paiva Aguiar, da Delegacia de Defraudações da Polícia Civil, investiga o que ela chama de "indícios de fraudes" na eleição do Vasco que aconteceu no último dia 7. A autoridade intimou o presidente do clube, Eurico Miranda, a depor nesta quarta-feira (29), às 14h, e já adiantou que o dirigente responderá por crime de desobediência por não entregar a lista de votantes exigida dentro do prazo estipulado.

"Quatro pessoas foram intimidas e ouvidas aqui em sede policial, onde relataram algumas irregularidades na questão de captação destes sócios para votarem. Existem indícios de que ocorreram fraudes e estamos no início ainda. O inquérito foi instaurado, agora, dia 27 [última segunda] e a Delegacia de Defraudações tem um prazo de 30 dias para concluí-lo", declarou a delegada. Além de Eurico, foram intimados o assessor da presidência, Ricardo Vasconcellos, e mais dois funcionários do clube. As quatro pessoas ouvidas pela delegada foram os mesmos sócios que depuseram na DRCI (Delegacia de Repressão à Crimes de Informática) dias depois da eleição. Eles alegaram um suposto esquema de associação irregular.

DECISÃO DA JUSTIÇA — Estava nos planos da delegada Patrícia Aguiar periciar o banco de dados dos sócios do Vasco que estava sob juízo. A autoridade havia solicitado um compartilhamento de provas, mas ela se viu frustrada uma vez que o Tribunal de Justiça decidiu, por 2 votos a 1, em audiência nesta terça-feira (28), devolver os HD's ao clube sem que ocorresse a perícia. "Seria interessante se pudéssemos periciar o HD, mas é apenas mais uma etapa da investigação. Não digo que é fundamental, porque é uma união de provas. A gente vai caminhando devagarinho para saber quem efetivamente votou", declarou.

O PLEITO VASCAÍNO — Antes da eleição do clube, a Justiça havia determinado que 691 sócios vascaínos deveriam votar em uma urna separada, a de número 7. Todos eles estavam sob suspeita de irregularidade por terem se associado ao clube nos últimos dois meses de 2015, período no qual foi registrado um número de adesões acima da média. Na urna 7, foram contabilizados 475 votos, com larga vantagem para Eurico —428 para o atual mandatário, 42 para Brant e quatro para Fernando Horta. Caberia ao Vasco provar posteriormente a legalidade na adesão dos sócios, com demonstrativos de pagamento. Logo após o pleito, a juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Cívil, decidiu desconsiderar a urna 7, o que deu momentaneamente a vitória ao candidato de oposição Julio Brant. Contudo, na semana passada, a desembargadora Marcia Ferreira Alvarenga concedeu um efeito suspensivo que voltou a dar validade aos votos dos sócios suspeitos até que se encerrem as investigações.