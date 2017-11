Mendes nega pedido de Miller para proibir perguntas de CPI

MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta terça-feira (28) pedido de liminar impetrado pelo ex-procurador Marcello Miller para que os parlamentares da CPI da JBS não fizessem questionamentos a ele sobre acordos de delação premiada dos quais participou. De acordo com Mendes, Miller "é suspeito de ter atuado fora de suas atribuições funcionais, favorecendo interesses privados e repassando informações sigilosas. Ou seja, suspeito de atuar além da estrita competência de seu antigo cargo no Ministério Público Federal". O magistrado considerou também que Miller "não mais ostenta a qualidade de membro de Poder, por ter sido exonerado a pedido". O argumento do respeito à separação de poderes, portanto, não poderia ser aplicado ao caso. "A jurisprudência do STF afirma que o agente pode ser convocado por CPI, caso tenha deixado o cargo público", afirmou ainda o ministro. Miller, no entanto, poderá ficar em silêncio durante a sessão, conforme decisão anterior do próprio Gilmar Mendes.