'Estamos fortes', diz Giovanna Ewbank após ataque racista contra filha 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 31, falou publicamente pela primeira vez após sua filha Titi, 4, ser atacada na internet com ofensas racistas. "Queremos agradecer por todas as mensagens e formas de carinho que recebemos nesses últimos dias. Estamos fortes e determinados em seguir fazendo o que é certo e buscar justiça. Não foi a primeira vez que passamos por isso, certamente não será a última, e sabemos que como a nossa filha, milhares de outras pessoas são vítimas de agressões e preconceitos diariamente nesse país", disse nesta terça (28), em publicação no Instagram. No domingo (26), uma mulher que se diz socialite e se apresenta nas redes sociais como Day McCarthy publicou um vídeo no qual chama Titi de "macaca com cabelo de bico de palha". Após o ocorrido, Bruno Gagliasso, 35, marido de Giovanna e pai de Titi, prestou queixa contra McCarthy, que é brasileira, mas supostamente mora nos EUA, na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) do Rio de Janeiro. "O inquérito já foi aberto. Essa pessoa vai ser chamada para prestar depoimento. Apesar de parecer que ela está fora do Brasil, a lei penal é aplicada a ela mesmo assim. Ela responde por todos os crimes cometidos contra a filha de Gagliasso", disse a delegada Daniela Terra em entrevista a jornalistas. Desde que o caso veio à publico, famosos começaram uma onda de apoio a Titi, Giovanna e Bruno nas redes sociais.