SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou um míssil balístico nesta quarta-feira (28), segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. A informação foi confirmada à agência Reuters por autoridades norte-americanas. O míssil foi lançado para o leste e a Coreia do Sul está analisando detalhes do disparo, disseram autoridades sul-coreanas à Yonhap. É o primeiro míssil da Coreia do Norte desde o lançamento sobre o Japão em setembro.