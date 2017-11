PF atribui a Geddel e irmão crimes de lavagem e associação criminosa

CAMILA MATTOSO E LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirmou em relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) que há suficientes indícios de que Geddel Vieira Lima, seu irmão, Lúcio Vieira Lima, e a mãe dos irmãos, Marluce Vieira Lima, cometeram os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. A afirmação é a conclusão da investigação do bunker de R$ 51 milhões, descoberto pela PF no início do mês de setembro. Os ex-assessores dos irmãos, Job Ribeiro e Gustavo Ferraz, também são apontados como envolvidos nos crimes. "[Os envolvidos] estiveram unidos em unidade de desígnios para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, seja pelo ocultamento de recursos financeiros em espécie oriundos de atividades ilícitas praticadas contra a Caixa Econômica Federal (corrupção de Geddel), apropriação indevida de recursos da Câmara dos Deputados por desvios de salários de secretários parlamentares, caixa 2 em campanhas eleitorais, possível participação de Lúcio Vieira Lima em ilicitudes relacionadas a medidas legislativas e da participação de Geddel em organização criminosa", conclui o delegado Marlon Cajado. Em relatório de 36 páginas, no entanto, não há informação da origem do dinheiro. A PF diz que está convencida de que não se trata de algo "lícito". Ao menos cinco elementos são citados para embasar a conclusão de que a origem é ilícita. Geddel está preso desde o início de setembro no presídio da Papuda (DF). A PGR (Procuradoria-Geral da República) deve apresentar denúncia nos próximos dias.