Bernardo Paz deixa presidência do conselho do Instituto Inhotim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário e idealizador do Inhotim, Bernardo de Mello Paz, renunciou da presidência do conselho do museu em Brumadinho, em Minas Gerais, por prazo indeterminado. Paz foi condenado no último dia 16 a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro em movimentações financeiras de empresas das quais foi sócio. A defesa nega as acusações e já recorreu da sentença. Segundo a assessoria de imprensa do Inhotim, o afastamento é uma tentativa de desatrelar a imagem do empresário de sua atuação no museu. Em seu lugar, assume o economista Ricardo Gazel, que ocupou o cargo de diretor executivo do Inhotim entre setembro de 2012 e setembro de 2013. Paz tem uma dívida de cerca de R$ 150 milhões com o governo de Minas Gerais e recentemente ofereceu obras do acervo do museu para saldar o valor. A proposta lista cerca de US$ 170 milhões em trabalhos de artistas renomados como Adriana Varejão e Cildo Meireles.