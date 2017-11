Curitibano lança álbuns de figurinhas das Copas de 30, 34, 38 e 50

Heriberto Machado mostra os livros ilustrados (foto: Silvio Rauth Filho)

O escritor curitibano Heriberto Ivan Machado está lançando quatro álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Esses quatro primeiros livros ilustrados são das edições de 1930, 1934, 1938 e 1950. Cada obra tem 40 páginas, com cerca de 380 figurinhas coloridas, com todos os jogadores da competição.

Foram oito anos de pesquisa para concluir essa primeira etapa do trabalho. Em seguida, em fevereiro, será lançado o álbum de figurinhas da Copa de 1954. Em abril, estará pronto o da Copa de 1958. A ideia de Heriberto Machado é lançar o livro ilustrado de todas as copas, de 1930 até 2018.

Cada álbum está à venda por R$ 250. Os pedidos podem ser feitos diretamente com o autor, pelo telefone 41-3338-4510 ou pelo e-mail machado50h@gmail.com. Há também o custo de postagem nos Correios, de R$ 10.

O autor começou a venda em 2017 e cerca de 300 colecionadores já compraram as primeiras edições.

Cada álbum traz um texto curto sobre a competição e sobre a participação do Brasil no torneio, além da ficha técnica de todos os jogos e a figurinha colorida de cada jogador inscrito.

“É um trabalho inédito no mundo. Não há livro ilustrado com todos os jogadores das Copas de 1930, 34 e 38”, conta Heriberto Machado. “Da Copa de 50 tem o álbum das Balas Americanas, mas sem todos os jogadores. O álbum alemão da Copa de 54 tem somente algumas seleções. Está incompleto”, explica o escritor.

O trabalho para conseguir as fotos de todos os jogadores exigiu um trabalho complexo de pesquisa. Um exemplo é a seleção do Egito de 1934. Heriberto Machado só conseguiu as fotos na Biblioteca de Alexandria.

Todas as fotos passaram por um tratamento técnico para melhorar a qualidade. “As que estavam com pior resolução fizemos um desenho sobre a foto. Mas esse só foi o caso em 1% das figurinhas”, conta Heriberto.

Os álbuns foram apresentados no Memofut, em setembro, em São Paulo. O material chegou até a gigante italiana Panini, especializada em livros e produtos para colecionadores. A empresa entrou em contato com Heriberto Machado. “Eles ficaram empolgados com o trabalho e estamos conversando sobre lançar novos livros ou álbuns”, afirma o escritos.

Heriberto Ivan Machado, 68 anos, já tem 32 livros publicados. Desse total, 13 são sobre esportes. Os mais conhecidos são 'Futebol do Paraná – 100 Anos de História', 'Arena da Baixada – 100 Anos'

e 'Clube Atlético Paranaense - Uma Paixão Eterna'.

Nos livros ilutrados das Copas, o autor trabalhou em parceria com Armando Kobe Junior, Rogério Michailev e Luis Evaristo.