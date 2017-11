Presidente da Abrabar denuncia na justiça prisão de músico em bar de Curitiba. Veja o vídeo da prisão

No último sábado (25), dois músicos foram presos enquanto se apresentavam em frente ao bar Villa Bambu na rua Trajano Reis em Curitiba. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por moradores, os artistas, que continuam detidos no 1º DP, foram presos pelos crimes de perturbação do sossego e desacato às autoridades. O tumulto acabou chamando a atenção de grupos ligados à cultura e empresários, que resolveram denunciar os abusos policiais que vêm ocorrendo na cidade.

"Tem que saber separar o joio do trigo, não dá para tratar todo trabalhador ou artista como marginal. É preciso haver respeito por todas as partes" disse o empresário Fábio Aguayo, presidente da Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas), que denunciou na Procuradoria do Trabalho e no Ministério Público o abuso de autoridade por parte da Polícia Militar. "Esses casos de abuso de autoridade não ficam restritos apenas a Curitiba, e também não é de agora que eles vêm acontecendo" completa Aguayo.

A ação da Polícia Militar aconteceu durante uma operação da Patrulha do Sossego, que tem como objetivo medir a intensidade sonora no período noturno e que aplicou a infração aos músicos. Mas segundo testemunhas que estavam no local, a Polícia Militar apreendeu os equipamentos e agrediu um dos músicos que tentou conversar com um policial. Já segundo a Polícia Militar, os oficiais foram hostilizados e um dos músicos tentou resistir à apreensão dos equipamentos.

Confira o vídeo da ação policial: