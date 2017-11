Juliana Paes abre 'Vídeo Show' dançando funk e agita internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes, 38, abriu o "Vídeo Show" (Globo), desta terça-feira (28), dançando e rebolando ao som de funk. "Sumiu todo mundo, eu que vou tomar conta aqui hoje", disse em tom de brincadeira. Logo em seguida, os apresentadores da atração, Joaquim Lopes e Otaviano Costa, apareceram para explicar que a intérprete da personagem Bibi em "A Força do Querer", novela de Glória Perez na emissora carioca que acabou em outubro, era a homenageada do quadro "Meu Vídeo é Um Show". No Twitter, o nome da atriz figurou entre os mais citados. Os fãs comemoraram a "pontinha" dela como apresentadora de televisão. "Juliana Paes é gente como a gente, amo essa mulher", disse um internauta. "Primeiramente que Juliana Paes nem é gente, é obra de arte", comentou outra pessoa. "Tinha que ser a Ju Paes durante todo o programa, bicho", escreveu mais um tuiteiro.