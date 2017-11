Paraná Clube contrata zagueiro do Joinville

O site ogol.com.br noticia a contratação de Charles pelo Paraná Clube (foto: Reprodução/Ogol.com.br)

O Paraná Clube acertou a contratação do zagueiro Charles, 29 anos. O jogador foi titular do Joinville na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre de 2017, ele estava no Nagoya Grampus, do Japão.

Charles chegar para suprir a saída do zagueiro Brock, que aceitou proposta do Goiás. A tendência é que o Paraná também não conte com o zagueiro Iago Maidana em 2018. O jogador pertence ao São Paulo, que pretende usá-lo como parte do pagamento pela aquisição do goleiro Jean, do Bahia.

O zagueiro Charles foi titular do Ceará nas temporadas 2015 e 2016, com bom desempenho na Série B naqueles dois anos.