Japão investiga se barcos-fantasma em sua costa vêm da Coreia do Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro barcos apareceram na costa oeste do Japão em novembro -alguns com cadáveres a bordo-, e o crescente número de pescadores norte-coreanos resgatados por autoridades japoneses sugere que as embarcações vieram do país de Kim Jong-un. A Guarda Costeira japonesa informou nesta segunda-feira (27) que oito esqueletos foram encontrados em um barco de madeira na praia de Miyazawa, no noroeste da principal ilha do Japão, Honshu. As autoridades não confirmam se o barco veio da Coreia do Norte. Mas o professor Satoru Miyamoto, especialista em Coreia do Norte na Universidade Seigakuin, afirma que cresce desde 2013 o número de navios norte-coreanos que acabam em praias da costa japonesa. "Isso ocorre desde que Kim Jong-un decidiu expandir a indústria da pesca como uma forma de aumentar a receita para as Forças Armadas. Eles usam barcos antigos tripulados pelos militares, pessoas que não têm conhecimento de pesca", disse Miyamoto à rede CNN. "Isso vai continuar." Diversos pescadores norte-coreanos resgatados por autoridades do Japão em novembro foram devolvidos à Coreia do Norte, a pedido deles, o que sugere que ao menos parte dos que se lançam nesses barcos e terminam mortos na costa de outro país não estava necessariamente tentando fugir do regime. O caso mais recente ocorreu no último dia 23, quando oito pescadores norte-coreanos foram resgatados depois que um barco apareceu em Akita, na costa norte japonesa. Em janeiro deste ano, autoridades japonesas resgataram 26 norte-coreanos de um navio-tanque que afundou perto das ilhas Goto, no sudoeste do Japão.