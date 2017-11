Gusttavo Lima e Andressa Suita batizam filho Gabriel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Gusttavo Lima, 28, e a mulher Andressa Suita, 29, mostraram fotos do batizado do filho Gabriel, nesta segunda (27). A cerimônia do batismo foi comandada pelo padre Marcos Rogério na Paróquia Nossa Senhora de Assunção, em Goiânia. "Ficou tudo tão mágico e lindo, que a gente quer ficar postando tudo né", disse Suita na legenda de uma das fotos divulgadas no Instagram. "Que Deus te abençoe e te proteja sempre filho", disse o músico em outra imagem na mesma rede social. Gabriel, que completa cinco meses nesta terça (28), vestia uma roupa branca, assim como a dos pais famosos. Após a cerimônia religiosa, pais e amigos comemoração com uma festa com temática de anjos. Amigos do casal, Pedro Lourenço e Val Fernandes, foram os padrinhos de batismo. A irmã de Andressa, Luara Suita, e Breno Figueiredo, amigo dos pais de Gabriel, foram os padrinhos de consagração.