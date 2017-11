'Prestar esclarecimentos sobre o quê?', rebate Eurico após ser intimado

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após obter uma vitória na Justiça e ser intimado a depor pela Polícia Civil, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, concedeu entrevista coletiva em São Januário nesta terça-feira (28). Reclamando do foco do noticiário nos dias que antecedem a decisão deste domingo (3), contra a Ponte Preta, que pode garantir uma vaga ao time cruzmaltino na Libertadores, o dirigente se mostrou surpreso com a Delegacia de Defraudações, que exigiu sua presença nesta quarta-feira (29), às 14h, para prestar esclarecimentos sobre o que chama de "indícios de fraudes" na eleição do clube, ocorrida no último dia 7. "Tínhamos que estar exaltando a campanha do Vasco. Vemos que o noticiário é outro. O que interessa é outra coisa. São coisas dirigidas. Tinha um julgamento hoje sobre um HD que tinha sido apreendido de forma irregular, era uma prova ilícita. Não podia ter outra decisão que não fosse a que tivemos hoje", disse. "Não me lembro de ver uma coletiva dizendo que tem um inquérito, indícios. Nem sabemos que denúncia é. Não sei o motivo de ser convocado. Prestar esclarecimento sobre o quê? Não sei. Esse inquérito estaria sob sigilo, e ela vai e convoca coletiva", completou Eurico. A questão da audiência envolvendo um HD, citada pelo dirigente, aconteceu na tarde desta terça no Tribunal de Justiça do Rio. O julgamento em questão avaliava a possibilidade de periciar ou não o banco de dados dos sócios apreendido desde agosto e que estava sob juízo. Por 2 votos a 1, decidiu-se pela devolução dos HD's ao clube sem que eles fossem investigados, o que foi interpretado como uma vitória por parte do Eurico. A oposição acreditava que esta perícia seria o grande "batom na cueca" que comprovaria o esquema de fraude na associação de pessoas ao Vasco. Na entrevista coletiva concedida nesta terça pela delegada Patricia Aguiar, da Delegacia de Defraudações, a autoridade alegou que o clube descumpriu o prazo para entregar a lista de votantes, o que pode acarretar numa denúncia por crime de desobediência. Eurico, por sua vez, se mostrou tranquilo. "Não tenho qualquer tipo de problema, nunca me furtei de nada. Tudo que foi solicitado o Vasco forneceu. A lista dos votantes nós já fornecemos há muito tempo. A delegada solicitou uns documentos, e, mesmo não sabendo baseada em que, tudo foi fornecido. Não há preocupação sobre isso", disse.