Real Madrid fará torneio de futebol em Curitiba

O 1° Torneio Sócio Esportivo da Fundação Real Madrid no Brasil, acontecerá entre os dias 11 e 16 de dezembro no J Malucelli, em Curitiba. Os treinamentos e a competição serão comandados pelos técnicos espanhóis Alejandro Díaz, Javier Torres Garcia e Jesús Palencia que passarão um pouco da metodologia de treinamento do Real Madrid aos participantes.

“São profissionais com vasta experiência internacional. É a primeira vez que esses técnicos vêm ao Brasil e estão muito animados em conhecer o futebol brasileiro de perto”, analisou José Loureiro, diretor da Intersport Brasil, empresa responsável pelo evento.

Além dos técnicos madridistas o ex-atacante Sávio Bortolini também estará presente no torneio, juntamente com outros ex-jogadores do clube, que farão uma participação especial. Todos os participantes receberão o exclusivo Welcome Sport Kit e ainda haverá premiação para os times campeões.

Para se inscrever basta acessar o site www.frmclinicsbrasil.com e garantir a sua vaga. As inscrições poderão ser feitas por equipe ou de maneira individual. As vagas são limitadas.