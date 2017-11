Coreia do Norte dispara novo míssil intercontinental, afirmam EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou um míssil balístico nesta quarta-feira (29), tarde de terça (28) em Brasília, informaram autoridades japonesas, sul-coreanas e americanas. Segundo análise do Pentágono, o disparo condiz com o de um foguete intercontinental. É o primeiro míssil disparado pela Coreia do Norte desde o lançamento sobre o Japão em setembro. O Pentágono afirmou que o míssil foi disparado da capital norte-coreana, Pyongyang, e percorreu uma distância de 960 km e chegou a uma altura de 4.500 km. Segundo o secretário de Defesa americano, James Mattis, o míssil atingiu a maior altura entre os testes norte-coreanos até o momento, e representa uma ameaça global. "Ele voou mais alto do que qualquer outro que eles tenham lançado. É um esforço de pesquisa e desenvolvimento da parte deles para continuar a construir mísseis balísticos que atinjam qualquer lugar do mundo." O governo japonês estimou que o míssil voou durante 53 minutos e caiu no mar do Japão, a 370 km da costa japonesa. O foguete lançado pela Coreia do Norte em 29 de agosto que sobrevoou o Japão havia ficado no ar por 14 minutos. O presidente americano, Donald Trump, disse após o teste mais recente que "nós vamos cuidar disso", mas não deu detalhes. O premiê japonês, Shinzo Abe, e os EUA pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. "Estou surpreso, mas não chocado", afirmou à Reuters o analista Harry Kazianis, diretor de estudos de defesa no Centro para o Interesse Nacional, em Washington. Ele disse que imaginava que Pyongyang iria suspender os testes de mísseis até fevereiro, quando a Coreia do Sul sedia os Jogos Olímpicos de inverno. Minutos após o disparo, a Coreia do Sul conduziu um teste de lançamento de míssil em resposta, de acordo com as Forças Armadas sul-coreanas. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, irá se reunir com o Conselho de Segurança Nacional do país nas próximas horas. O lançamento ocorre uma semana após o presidente americano, Donald Trump, apoiar a inclusão da Coreia do Norte na lista de países que Washington considera como apoiadores do terrorismo. A designação permite que os EUA imponham mais sanções. A crise na península Coreana se agravou desde julho, quando Pyongyang fez um teste de um míssil com alcance intercontinental. O regime voltou a lançar mísseis no fim de agosto e em setembro. Isso levou Trump, a dizer que responderia com "fogo e fúria" a um ataque norte-coreano. Em resposta, Pyongyang ameaçou a ilha de Guam, território americano no Pacífico. Em agosto, reportagem do jornal americano "The Washington Post" disse que a Coreia do Norte já tinha tecnologia suficiente para fabricar um míssil nuclear. Depois disso, a Coreia do Norte realizou ainda um teste com uma bomba de hidrogênio no início de setembro.