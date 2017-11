Ciclista é atropelado por ônibus fretado irregular em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista de 28 anos morreu após ser atropelado por um ônibus de fretamento na região do Morumbi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, por volta das 22h de segunda-feira (27). O veículo não tinha autorização para circular na capital paulista, segundo a prefeitura. Christian Alan da Silva Maciel foi atropelado no cruzamento das avenidas Giovanni Gronchi e Guilherme Dumont Villares, onde não há ciclovia nem ciclofaixa. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para socorrer o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o boletim de ocorrência, registrado na Polícia Civil, o motorista do ônibus fretado disse que bateu em Christian "devido à luminosidade da via, que dificultou avistar a vítima transitando com a sua bicicleta". Os passageiros do fretado informaram à polícia que não viram como o acidente aconteceu. Eles relataram apenas que "ouviram o impacto da batida". O motorista do fretado, que não teve a identidade revelada pela polícia, não conseguiu prestar depoimento formal porque, após o acidente, sofreu um mal súbito. Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro do Hospital São Luiz. O estado de saúde dele também não foi informado. A avenida Giovanni Gronchi ficou parcialmente interditada no trecho do acidente até as 2h30 desta terça (28) para a realização de perícia. Christian era lutador de jiu-jítsu e também trabalhava como segurança de um condomínio na região onde ocorreu o acidente. O caso foi registrado como homicídio cometido por meio de direção de veículo automotor e será investigado no 89º DP (Morumbi). Ao todo, 31 ciclistas foram mortos na cidade de São Paulo entre janeiro e outubro deste ano. O número de vítimas representa uma alta de 55% comparado ao mesmo período de 2016, quando 20 pessoas foram mortas enquanto pedalavam na capital. Os dados são compilados pelo Infosiga, site do governo do Estado de São Paulo que concentra estatísticas de óbitos no trânsito. IRREGULARIDADE O ônibus de fretamento envolvido no acidente foi apreendido pelo DTP (Departamento de Transportes Públicos), órgão da Secretaria de Mobilidade e Transportes da gestão Doria (PSDB). Após análise da documentação, o órgão de fiscalização constatou que o veículo não possuía Termo de Autorização e nem Certificado de Vínculo ao Serviço -os documentos são obrigatórios para que o ônibus possa prestar o serviço de transporte. Por esse motivo, o ônibus foi levado ao pátio do departamento, no Pari. "O ônibus, com placas de Juquitiba (SP), permanecerá apreendido e só poderá ser retirado mediante custas de estadia no pátio e multas pela infração cometida de trafegar sem [a documentação]." Para voltar a operar, os responsáveis da companhia também terão de regularizar o veículo. A empresa será autuada e para recuperar a posse do veículo deverá pagar multa de R$ 3.662,35 e o custo de remoção do ônibus para o pátio, no valor de R$ 3.210,00. O departamento de transportes também disse que irá colaborar com as investigações da polícia para o esclarecimento do acidente. A reportagem procurou a empresa nos telefones informados em seu site na internet, mas ninguém atendeu às ligações até as 20h desta quarta (28).