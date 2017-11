Vulcão lança fumaça em Bali

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o fim de semana, o vulcão Agung, na Ilha de Bali (Indonésia), tem registrado erupções e lançado no ar colunas de fumaça que alcançam alguns quilômetros de altura. O Agung é considerado perigoso por ser um vulcão do tipo "explosivo". Ele distingue-se dos vulcões "efusivos", característicos pelos fluxos de lava que fluem pelos seus flancos. Nos vulcões explosivos, o magma é fragmentado violentamente pela pressão do gás. Eles são capazes de gerar explosões que projetam imensas quantidades de detritos e cinzas incandescentes na atmosfera. Em virtude de sua alta viscosidade, a lava, por vezes, não chega a se derramar, constituindo estruturas arredondadas que são chamadas de domas ou cúpulas Em 1963, o vulcão Agung começou expelindo magma e as explosões mandaram detritos no ar a cerca de dez quilômetros de altura. À época, o processo eruptivo durou 11 meses e deixou 1.600 mortos.