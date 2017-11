Diversos cursos por preços populares (foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para os cursos do 1º semestre de 2018 no Conservatório de Música Popular Brasileira. São 32 cursos regulares de periodicidade semestral, divididos entre instrumentos, canto, disciplinas teóricas e práticas de conjunto. As inscrições devem ser feitas até 30 de novembro pelo site www.conservatoriodempb.com.br.

O Conservatório de MPB oferece cursos de acordeom, bandolim, bateria, cavaquinho, clarinete, flauta doce e transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trompete, trombone, violão e viola caipira. Além desses, oferece o curso de canto popular, disciplinas teóricas (LEM – leitura e estruturação musical, harmonia funcional e arranjo instrumental) e práticas de conjunto (choro, MPB, samba, música caipira). Para crianças, de 7 a 12 anos, há cursos de bateria, violão e piano.

Na 1ª fase das inscrições, o candidato deverá ler o edital geral, clicar no curso de seu interesse e em seguida preencher a ficha de inscrição disponível online. A inscrição poderá ser feita em quantos cursos o candidato tiver interesse. Somente em relação a um mesmo curso (que seja disponibilizado por dois professores diferentes), o candidato deverá optar por um dos professores.

Após esse procedimento, o candidato deverá aguardar o edital de aprovação da 1ª fase, dia 9 de dezembro. Se for aprovado, passará para a 2ª fase das inscrições, quando se submeterá a um teste prático e/ou entrevista de nivelamento, realizado mediante o pagamento da taxa de R$ 35, que será cobrada apenas para os aprovados para a 2ª fase.

A lista com os nomes dos selecionados – na 1ª e 2ª fases - será divulgada no site. As matrículas devem ser feitas no dia 18 de dezembro com o pagamento da primeira parcela.

Os cursos de disciplinas teóricas e práticas de conjunto poderão ser gratuitos para os alunos matriculados como pagantes nas aulas de instrumentos ou canto. Neste caso, os candidatos deverão se inscrever normalmente conforme o procedimento padrão.

Para esclarecer dúvidas, o candidato pode enviar um e-mail para secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br ou ligar para (41) 3321-3315. O atendimento pessoal é realizado na secretaria do Conservatório, de segunda a quinta-feira, das 9h às 22h, sexta-feira, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h.

Serviço

Inscrições para novos alunos do Conservatório de MPB de Curitiba

Data: até 30 de novembro pelo site www.conservatoriodempb.com.br

Valores:

Cursos de instrumentos ou canto exceto clarinete - 5 x R$ 120, teste (2ª fase) R$ 35 e matrícula R$ 120.

Curso de clarinete (em dupla) - 5 x R$ 160, teste (2ª fase) R$ 35 e matrícula R$ 120.

Cursos teóricos e de práticas de conjunto – 5 x R$ 50, teste (2ª fase) R$ 35 e matrícula R$ 50.

Endereço: Rua Mateus Leme, 66, São Francisco

Informações: (41) 3321-3315, (41) 3321-3208

Informações pedagógicas: 3321-3318

E-mail: secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br

Início das aulas - 19 de fevereiro de 2018

Cursos regulares do Conservatório de MPB

Cursos para adultos - a partir de 13 anos completos

Canto popular, piano, acordeom, bandolim, violão, cavaquinho, guitarra, baixo elétrico, viola caipira, bateria, bateria preparatório, percussão, trompete, trombone, tuba, eufônio, flauta doce, flauta transversal, clarinete e saxofone. Carga horária: 16 horas (1 hora/aula semanal)

Cursos para crianças - 7 a 12 anos

Bateria, violão, flauta doce e piano. Carga horária: 16 horas (1 hora/aula semanal)

Disciplinas teóricas - a partir de 13 anos completos

LEM (linguagem e estruturação musical), harmonia, arranjo instrumental e História da MPB. Carga horária: 32 horas (2 horas/aula semanais)

Práticas de conjunto - a partir de 13 anos completos

Conjunto de choro, conjunto de MPB, conjunto de música caipira e conjunto de samba. Carga horária: 32 horas (2 horas/aula semanais)