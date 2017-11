Téssera apresenta ‘Aquela que é’ na Reitoria

Espetáculo traz à cena a mulher, plena, livre, senhora de seu corpo (foto: Divulgação)

A Téssera Companhia de Dança da UFPR inicia nesta quarta-feira, 29 de novembro, a temporada do espetáculo “Aquela que é”, com concepção e coreografia de Juliana Virtuoso. As apresentações acontecem até domingo, 3 de dezembro, no Teatro da Reitoria, sempre a partir das 21 horas. A entrada é gratuita.O espetáculo marca a estréia de Juliana Virtuoso como coreógraga da companhia. Ela apresenta uma obra coreográfica que expõe o universo feminino, trazendo à cena a mulher, plena, livre, senhora de seu corpo e sua mente.

Com direção artística de Rafael Pacheco, trilha sonora de Helen de Aguiar, iluminação de Luiz Carlos Tschannerl e um elenco de 21 artistas, a coreografia exibe a essência feminina como fonte de energia vital, detentora de força, generosidade e sensibilidade.

Palavração

A Companhia de Teatro Palavração da UFPR apresenta de quinta (30 de novembro) a domingo (3 de dezembro) a peça “Sociedade dos Ratos”. As apresentações acontecem no Teatro Experimental da UFPR (Teuni), Prédio Histórico – 2º andar. A entrada é gratuita. A peça, recomendada para maiores de 12 anos, conta a história de Amo Supremo, o líder dos Ratos, que quer impedir que Ratazana e Rato de Esgoto disseminem ideias revolucionárias entre as cobaias do laboratório. Mas tudo fica complicado quando os subordinados responsáveis por conter os avanços da utopia dos esgotos são atrapalhados, dispersos e colocam seus desejos individuais acima de suas responsabilidades. Uma comédia crítica ao comportamento humano contemporâneo, usando o antropomorfismo para traçar paralelos entre humanos civilizados dos anos 2000 e ratos vivendo em um laboratório de experimentos.

Serviço

Companhia de Dança da UFPR Téssera apresenta ‘Aquela que é’

Quando: de hoje a domingo, às 21 horas

Onde: Teatro da Reitoria (R. 15 de Novembro, 1299 - Centro)

Quanto: entrada gratuita