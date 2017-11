Torcida do Fluminense organiza protesto na porta do clube

LEO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro —na 14ª colocação, com 46 pontos— chegou à porta das Laranjeiras. Na noite desta terça-feira (28), dezenas de torcedores aproveitaram a reunião do Conselho Deliberativo do clube para protestar contra a temporada modesta do time de Abel Braga e a gestão do presidente Pedro Abad. As faixas levadas pelos tricolores pediam a contratação de ídolos, questionavam a conclusão do CT Pedro Antonio e cobravam um patrocinador máster para o Fluminense. Alheio aos movimentos políticos que dominam os bastidores do clube tricolor, o elenco retoma nesta quarta-feira (29) os trabalhos. No próximo domingo (3), a equipe visita o Atlético-GO, às 17h, no Estádio Olímpico, no encerramento do Brasileiro. Após se livrar definitivamente do rebaixamento há duas rodadas, o Fluminense ainda sonha com uma vaga na Sul-Americana de 2018.