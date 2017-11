Por vestidos de noiva mais despojados

Vestidos para mulheres reais e despojadas (foto: Franklin de Freitas)

No dia 5 de dezembro a Artha, marca curitibana especializada em looks para noivas autênticas, fará um desfile para apresentar à imprensa, influenciadores e clientes as novas criações. Serão mais de 15 vestidos que fogem do clássico, e as próprias clientes é que vão desfilar. “Hoje só trabalhamos com mulheres reais. Então não faz mais sentido promover desfiles com modelos que seguem padrões estéticos inatingíveis.

Por isso, o nosso vai ser com mulheres de todas as cidades, com todos os tipos de corpos e estilos”, conta a estilista Mariana Bassetti.

Para o publicitário e administrador da marca Christopher Nascimento, “Come as You Are”, título da canção da banda norte-americana Nirvana, define bem o conceito da label, e por isso foi escolhido para batizar a nova coleção. “Queremos que as noivas venham despreocupadas.

Nós não produzimos apenas vestidos, fazemos as mulheres se sentirem bem como elas são”.

Com pegada rock'n'roll e boho, os vestidos da coleção atendem a um público alternativo, divertido e ousado, e que nem sempre está disposto a gastar excessivamente em um casamento, além de colaborar com a onda de mini wedding.

Todos os modelos são assinados, mas não exclusivos e, por serem mais fáceis de produzir, conseguem ser oferecidos a um preço justo. Na arara do ateliê, é possível encontrar peças a partir de R$ 1,5 mil. Mesmo assim, todos os vestidos da coleção podem ser customizados, dependendo do estilo da cliente e da cerimônia.

Além das peças da coleção, quem busca um modelo exclusivo pode marcar um horário com a designer. A partir de R$ 3 mil, você pode ter um vestido único da Artha.

Evento

A festa de lançamento da nova coleção da Artha será no dia 5 de dezembro, a partir das 19h30, no Caoz – Bliss’n Sexy Food (Rua Bispo Dom José, 2.186, Batel).

Além do desfile, também serão apresentados durante o evento: a nova identidade visual da marca, criada pela Agência Blanc; a nova campanha, produzida pela Forrest Films e pela fotógrafa Carol Ritzmann; e também um website com e-commerce, que terá looks básicos para pré-wedding e casamento no civil.

Das revistas ao Instagram

A designer de moda Mariana Bassetti, 34 anos, e o publicitário e chef de cozinha Christopher Nascimento, 35, abriram a Artha e um bistrô em 2008. No início, a loja era apenas de peças casuais. Três anos depois, o casal, que comemorou em novembro 19 anos de união, decidiu que ambos se dedicariam integralmente à marca.

Mas como é que uma label de moda autoral e alternativa entrou para o segmento de noivas? Tudo começou quando Mariana desenhou o vestido de uma amiga, que é produtora de casamentos. Uma noiva, cliente da produtora, queria algo diferente e foi então que ela indicou a Mariana.

No início, Mariana relutou. “Eu disse à noiva que não fazia vestidos de casamento, mas ela insistiu muito. Acabei fazendo o vestido desta noiva e de outras seis amigas dela que já estavam de casamento marcado”, conta a designer.

Mesmo com o sucesso imediato, o par não pensava em transformar a Artha em uma marca bridal. “Foi tudo meio sem querer. No segundo ano, criamos 12 vestidos e hoje, sete anos depois, entregamos em média 300 peças exclusivas por ano”, diz Christopher.

Os vestidos da Artha chamam a atenção por serem nada convencionais. Em agosto deste ano, uma das criações da estilista foi parar na revista Vogue. O casal da produtora de conteúdo We Are Alive, que roda o mundo em um motorhome, casou-se em Las Vegas, nos Estados Unidos. Para a cerimônia, Marina Abadjieff usou um longo de paetês Artha, impulsionando ainda mais a procura por peças incomuns.

No início, muitas noivas chegavam com imagens de revistas e, hoje em dia, aparecem com o Instagram aberto com referências da própria marca. Mariana até tentou criar vestidos mais clássicos, a pedido de algumas clientes, mas logo percebeu que o seu estilo não se encaixava naquele universo. “Gosto de criar vestidos únicos, para noivas com estilo próprio”, explica.