Binário vai avançar até Almirante Tamandaré em 2018, diz Greca

Primeiro dia de operação do binário: tempo de adaptação (foto: Franklin de Freitas)

Desde as 9 horas de ontem, as ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha passaram a ser mão única, formando um binário que abrange os bairros Centro, Centro Cívico e São Lourenço. Esta é a primeria fase do projeto, que no anos que vem deve ser prolongado até a divisa com Almirante Tamandaré, no Abranches. Na manhã de ontem, o prefeito Rafael Greca acompanhou o início do funcionamento do binário e adiantou que o projeto terá uma segunda fase para o próximo ano.

“A implantação deste binário é o esforço da cidade para recuperar a mobilidade urbana. Vamos avançar com esse binário até a saída para Almirante Tamandaré, no ano que vai nascer. Agora foi apenas a primeira etapa do projeto”, explicou.

Ontem, no primeiro dia de operação, cerca de 80 agentes de trânsito trabalharam para orientar motoristas. Passageiros de ônibus das linhas que passam pela região também foram orientados com relação ao binário.

Como é comum no primeiro dia de mudanças em sistemas viários, algumas reclamações foram feitas, como dificuldade para estacionar e sinalização. Sobre isso, a Urbs abriu um canal para aquelas pessoas que quiserem maiores detalhes sobre o binário, no telefone 156 e os canais da Prefeitura nas redes sociais estão à disposição para esclarecimentos.

Com a mudança, a Mateus Leme passa a ter sentido único para os bairros da rua Treze de Maio, no São Francisco, até a Evaldo Wendler , no São Lourenço, com três faixas de circulação. A Nilo Peçanha terá sentido centro desde a Evaldo Wender até a Treze de Maio, também com três faixas.

“A Prefeitura de Curitiba está atendendo a uma demanda antiga da população que mora na região. O binário Mateus-Nilo trará maior fluidez de veículos para as vias e uma solução para o tráfego inchado verificado há tempos na Mateus Leme”, argumenta a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella.

Diariamente, passam pelas duas ruas, nos dois sentidos, cerca de 35 mil motoristas. Somente as 15 linhas de ônibus urbanas que passam pela Mateus Leme transportam diariamente mais de 30 mil pessoas. Outras 13 linhas metropolitanas também sofreram alterações com o binário.

A equipe de trânsito deve manter o trabalho de orientação nos próximos dias. Os trabalhos no binário começaram em agosto deste ano. Neste período o asfalto da Mateus Leme foi todo trocado.