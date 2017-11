Relator desiste de propor reajuste em plano de saúde para idosos

NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após críticas, o relator do projeto que prevê um novo marco legal para os planos de saúde, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), decidiu recuar da proposta de permitir um reajuste na mensalidade para idosos. A mudança foi confirmada pelo deputado nesta terça-feira (28).

Segundo Marinho, a decisão ocorre após críticas à proposta tanto de operadoras de planos de saúde quanto de entidades de defesa do consumidor. "Consegui uma rara unanimidade", disse ele, que afirma que deve retirar a proposta do novo texto, previsto para ser apresentado no dia 13 de dezembro à comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. "Órgãos de defesa do consumidor são contra e as operadoras de planos de saúde também. As operadoras porque perdem recursos e as entidades porque acham que de alguma forma os idosos são prejudicados. Eu acho que é um retrocesso, mas não dá para ser contra todo mundo", afirmou.

A proposta de permitir um reajuste na mensalidade dos planos de saúde após os 60 anos havia sido adiantada no fim de setembro e apresentada em parecer divulgado em outubro à comissão especial. Atualmente, há dois tipos de reajuste de planos de saúde: um anual, que ocorre pela variação nos custos do período, e outro por faixa etária. O Estatuto do Idoso, porém, veta desde 2004 esta última elevação (relacionada à idade dos usuários) a partir dos 60 anos -há 6,2 milhões de clientes de planos acima dessa idade no país.

O texto inicial da proposta apresentada por Marinho, porém, previa a possibilidade de "aplicação parcelada do reajuste da última faixa etária [aos 59 anos] após os sessenta anos". Questionado se, após a retirada desse trecho do parecer, apresentaria uma proposta alternativa, Marinho afirma nega e diz que não trará novas medidas "para não ser mal interpretado". "[As entidades] Preferem manter do jeito que está. Quem vai perder é o idoso, mas tudo bem. Certamente a matemática dessas entidades é diferente da minha", disse ele, para quem o reajuste seria necessário para evitar que idosos sejam "expulsos" dos planos de saúde devido ao alto reajuste cobrado aos 59 anos.

Ainda segundo o deputado, outras mudanças no relatório devem ser discutidas com demais parlamentares nesta quarta-feira (29), data em que estava programada inicialmente a votação da proposta -agora adiada para 13 de dezembro. "A ideia é termos o maior consenso possível", alega. As principais propostas de mudança Comissão deve juntar 140 projetos recebidos em um único texto e incluir outras demandas

REAJUSTE DA MENSALIDADE

Como é hoje

Há dois tipos: um anual, por variação de custos, e um por faixa etária -o Estatuto do Idoso, porém, veta reajuste para quem tem 60 anos ou mais (planos contratados antes de 2004 têm outras regras)

Como ficaria

Estatuto do Idoso seria alterado e permitiria reajuste para beneficiários de planos com 60 anos ou mais, mas dividido em parcelas a cada cinco anos

PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS

Como é hoje A lista é atualizada pela ANS a cada dois anos, com base em sugestões de entidades e consulta pública, e passa a valer para todos os planos quando aprovada Como ficaria Usuário seria informado de que houve mudanças e escolheria se os novos serviços seriam incorporados ao seu plano, mediante custo

RESSARCIMENTO AO SUS

Como é hoje

ANS cruza dados sobre segurados atendidos no SUS e exige valores de volta para a rede pública, acrescidos de 50%; recursos vão para o Fundo Nacional de Saúde e são distribuídos às regiões

Como ficaria

Em vez de repassar os valores ao Fundo Nacional de Saúde, recursos seriam destinados diretamente a Estados e municípios onde ocorreu o atendimento, e taxa de 50% seria reduzida

MULTAS

Como é hoje

Caso não siga prazos máximos de atendimento ou descumpra outras regras, operadora é advertida e pode receber multa; valores variam conforme a infração

Como ficaria

Valores seriam alterados, com novas gradações -até mais baixas. Para o relator da proposta, medida garantiria a "sobrevivência" dos planos, sobretudo os menores

COOPERATIVAS E AUTOGESTÃO

Como é hoje

Regras valem igualmente para todos os tipos de operadoras, como seguradoras, medicina de grupo, filantrópicas, cooperativas e autogestão

Como ficaria

Cooperativas, como Unimed, e planos de autogestão teriam parte das regras flexibilizadas, como na exigência de caixa suficiente para gerenciar suas dívidas