Agentes de trânsito passam por treinamento para fazer escoltas

Capacitação permite aos agentes atuarem como batedores (foto: Divulgação)

Novos agentes de trânsito de Curitiba estão capacitados para o serviço de escolta (batedores). Eles participaram de um curso específico para o serviço, durante as últimas quatro semanas, ministrado pelo Exército, com a participação da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) na coordenação. O serviço de escolta auxilia em operações de trânsito envolvendo delegações, autoridades ou, ainda, transporte de cargas.

“Foi um período intenso de treinamentos e instruções, exigindo preparo físico e psicológico dos alunos”, afirmou o diretor de Fiscalização da Setran, Claudionor Agibert. Os alunos - que já exercem a função de motociclistas da Setran - passaram, previamente, por uma prova classificatória e foram selecionados para o curso.

Agora formados, estão aptos a serem replicadores dos conhecimentos sobre a atividade. “O curso terá alto aproveitamento nas tarefas desempenhadas no o dia a dia”, avalia o agente de trânsito Joilson Dicarli Souza, responsável pela coordenação do curso de batedores pela Setran.

“Esperamos agora colocar em prática o aprendizado, dando apoio às forças policiais no serviço de batedores”, acrescenta um dos agentes formados no curso, Marcelo Adriano Pucci de Oliveira. Do curso, também participaram guardas municipais de Fazenda Rio Grande.