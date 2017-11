UGT indica que não deve aderir à greve do dia 5

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora seja signatária da convocação da greve nacional do dia 5, a UGT (União Geral dos Trabalhadores), que congrega condutores e ferroviários da cidade de São Paulo, poderá ficar de fora das paralisações. Sem adesão de trabalhadores do transportes da capital, o protesto em repúdio à reforma da Previdência será esvaziado. Os diretores da UGT apontam dificuldades para organizar uma greve em 11 dias, já que sua convocação foi anunciada na noite de sexta-feira (24). Diretor-executivo do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, Francisco Xavier da Silva afirma que "não tem nada definido" sobre a participação dos condutores de ônibus na greve. "Vamos consultar os trabalhadores. Mas achamos complicado [arregimentar grevistas]." O presidente do Sindicato dos Ferroviários, Eluiz Alves de Matos, também afirma que consultará os trabalhadores em assembleia. Mas lembra que a categoria declarou-se em estado de greve no dia 8 de novembro e ameaça parar nesta quinta-feira (30), já que ainda não há acordo sobre o Programa de Participação de Resultados para o setor. "Primeiro estamos resolvendo nosso problema." Ricardo Patah, presidente nacional da UGT, também vê um açodamento na convocação. Patah, que estava no exterior no dia em que as centrais decidiram convocar a greve, diz que "não haveria tempo hábil" para a mobilização. A ideia das centrais com a paralisação no dia 5 era fazer um protesto na na véspera da data em que o governo pretende levar o projeto à votação. Os principais pontos em discussão principais pontos são a exigência de idade mínima de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) e 15 anos de contribuição (setor privado) e 25 anos (setor público). SUGESTÃO Segundo nota do sindicato, "a UGT defende que a Previdência seja unificada e tenha as mesmas bases para todo mundo, trabalhador público ou privado. Quem quiser algo a mais que procure a previdência privada".