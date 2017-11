Natureza à mesa

Mesa elaborada por Sabrina Becker (foto: Nenad Radovanovic)

Dando sequência às mesas de verão montadas no showroom da Villa Batel Decor, a arquiteta Sabrina Becker buscou proporcionar um ar mais moderno pela disposição dos assentos de diferentes formas. Segundo a profissional, no verão é importante integrar a área externa com a interna, é mais convidativo. “Queria trazer a natureza para dentro da casa, como verde e madeira”. Nos itens que compõem a mesa, a preocupação com o conceito continuou. “A louça também é inspirada nisso, tons mais sóbrios e brinquei com os talheres dourados e a estampa do guardanapo”.

Walter Thoms/Divulgação

O gestor da Plataforma ARQTTO, Marcus Andreolli, e as arquitetas Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso.

Lounge ARQTTO na Mercadoteca

As arquitetas Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso, da Olesko e Lorusso Arquitetura e Interiores, são as responsáveis pelo projeto Lounge ARQTTO da Mercadoteca Curitiba, que ficará exposto durante três meses. O ambiente tem como conceito mostrar a influência e importância da arquitetura no dia a dia, por isso, as profissionais levaram ao espaço materiais que tiveram usos inusitados. Porcelanato, vegetação do paisagismo, corda, estrutura metálica e madeira foram os elementos trabalhados, todos bem marcantes em projetos contemporâneos.

Gerson Lima

A arquiteta Janaina Bazzo e a gerente da Impermix Luciane Benevides

Cores para 2018

A Impermix celebrou o encerramento de 2017 com um grande evento para arquitetos, designers e decoradores. Durante o coquetel, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer as tendências em cores Suvinil, bem como a cor do ano de 2018 com uma palestra ministrada por Tanara Gois, consultora de cores da Suvinil.