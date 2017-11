Paraná tem 20 cidades em risco para epidemia de dengue

Verão exige cuidados: dia D de combate será em 15 de dezembro (foto: Divulgação/Sesa-PR)

Vinte municípios paranaenses estão com índice de risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os dados foram levantados pelo Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, ontem.

Até o começo desta semana, 92% dos municípios do Paraná fizeram o LIRAa para os meses de outubro e novembro de 2017. O objetivo é apresentar o risco de transmissão destas doenças devido à presença do vetor. O índice é resultado da comparação entre o número de imóveis visitados pelos agentes de saúde e a quantidade de focos com larvas do mosquito encontrados nas visitas.

Dos 368 municípios que realizaram o LIRAa, 58% apresentaram índices menores que 1 (231 municípios), 29% ficaram entre 1 e 3,99 (117 municípios), e 5% tiveram resultados acima 4 (20 municípios). Os vinte municípios com índice do LIRa alto estão no Norte, Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e no Litoral, representado por Paranaguá.

O resultado abaixo de 1 é considerado fora de perigo (menos de uma casa infestada para cada 100 pesquisadas), de 1 a 3,9% é estado de alerta (de uma a três casas infestadas para cada 100 pesquisadas), e acima de 4% há risco de surto e demanda ações emergenciais (quatro ou mais casas infestadas para cada 100 pesquisadas).

De agosto de 2017 até 21 de novembro, o Paraná registrou 191 casos de dengue, 186 deles autóctones e cinco importados. Houve dois registros de chikungunya e não foi registrado nenhum caso de zika no período. Mais informações em: http://www.dengue.pr.gov.br/.

Ministério lança campanha

Em todo o País, o levantamento do LIRAa encontrou 357 municípios em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Isso significa que mais de 9% das casas visitadas nestas cidades continham larvas do mosquito. No total, 3.946 cidades de todo o país fizeram o levantamento. Os dados foram apresentados pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, ontem. Na ocasião, também foi lançada a campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes aegypti.

“O enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti é prioridade do Governo Federal, por isso definimos um dia de mobilização, a Sexta Sem Mosquito, quando mobilizaremos ministros de estado e autoridades locais para estarem em todos os estados do país chamando a atenção da população para a importância de combater o mosquito”, informou o ministro da Saúde.

A campanha do Ministério começou a ser exibida ontem e será veiculada na TV, rádio, internet e redes sociais. Também está previsto o dia D de mobilização contra o mosquito, que ocorrerá no dia 15 de dezembro. A “Sexta Sem Mosquito”, como será chamada a ação, se estenderá até janeiro mobilizando os governos Federal, Estadual e Municipal para promoverem ações de limpeza nas cidades em casas, estabelecimentos privados e órgãos públicos.