Dezembro vermelho e laranja: alerta para o câncer de pele e aids

Dezembro está aí, e com ele chegam as campanhas Dezembro Vermelho e Laranja. O primeiro faz um alerta para a aids e o segundo faz prevenção do câncer de pele, o mais comum no Brasil. Segundo dados do Programa Conjunto das Nações Unidas (Unaids), 15 mil pessoas morreram em decorrência do vírus HIV, o causador da AIDS, em 2015, somente no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer da pele, o de maior incidência no país. Por isso as campanhas de conscientização.