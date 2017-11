Meio milhão de luzes iluminam o Umbará com o espírito natalino

Rua Iluminada da Família Moletta espera receber até 60 mil visitantes (foto: Ernani Ogata)

As noites no Umbará, um dos bairros mais distante de Curitiba, na zona sul, estarão iluminadas pelo espírito natalino até o dia 30 de dezembro. É que a família Moletta decidiu fazer neste ano a segunda edição consecutiva da Rua Iluminada, após um longo intervalo na tradicional decoração, que perdurou entre 2002 e 2015. São cerca de 500 mil lâmpadas iluminando a rua Nicola Pelanda, cujas casas também foram decoradas.

A atração, que está disponível para visitação desde o último sábado, permanecerá até o dia 30 de dezembro (inclusive os dias 24 e 25), funcionando todos os dias, entre 20 e 23h30. Os ingressos custam R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam e pessoas acima de 60 anos pagam meia). Há estacionamento na rua e também conveniados no entorno. O endereço é Rua Nicola Pelanda, 5962.

Além da iluminação, o espaço tem como atrativos uma casa do Papai Noel, bosque com árvores iluminadas, presépio, gruta, show de luzes que segue o ritmo das músicas e área de alimentação, que neste ano traz opções mais variadas aos visitante. Tudo fruto de um trabalho que a família deu início já em setembro deste ano, conta Liandra Karen Moletta, uma das responsáveis pela organização da atração.

“Ano passado fez bastante sucesso, todo muito gostou do retorno da Rua Iluminada e isso fez bem para gente também. Nos sentimos super a vontade, gostamos de receber as pessoas e isso motivou a continuação”, diz Liandra. “A família que fez tudo. Começamos a montar em setembro e, como teve uma mudança de estrutura, exigiu muito mais lâmpadas”, complementa.

Se a iluminação foi reforçada, a expectativa também é que o público receba um bom incremento. Em 2016, cerca de 50 mil pessoas visitaram o espaço. Para este ano, a expectativa é que o público chegue a pelo menos 60 mil. Pelo que se viu nos primeiros dias, inclusive, bater a “meta” não deve ser algo tão difícil.

“Tem sido surpreendente (a visitação nos primeiros dias). Mesmo no sábado, que choveu forte, veio bastante gente. Por isso acreditamos que neste ano devemos ter um público um pouco maior em relação ao ano passado”, finaliza Liandra.

Tudo começou numa brincadeira

Hoje uma das principais atrações do natal curitibano, a Rua Iluminada Família Moletta surgiu em 1996 numa espécie de brincadeira. “Toda a família mora na rua, a nona na primeira casa. Aí os filhos foram casando e morando um ao lado do outro”, explica Liandra. “Começamos como uma brincadeira com algumas lâmpadas nos jardins, mas aí o pessoal começou a visitar, foi crescendo”.

A partir do ano seguinte, então, a família decidiu investir mais pesado na iniciativa, fazendo nascer, de fato, a Rua Iluminada Família Moletta. Em 2002, contudo, decidiram dar um tempo por conta do cansaço extremo. “Era para ser uma pausa de pouco tempo, mas acabou sendo de 14 anos”, comenta Liandra.