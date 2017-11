O milagre da multiplicação de filmes na Rede Brasil

Enquanto emissoras do tamanho do SBT e Record tiraram o pé na questão de compra de filmes, por não conseguirem fazer frente a negociações tão elevadas, causa surpresa em todos verificar que a Rede Brasil, em dias e horários diversos da sua programação, vem exibindo regularmente produções na altura do ‘Se Beber Não Case – Parte 2’. Este, como último exemplo, é o que foi ao ar no ‘Cine Brasil Top’, sábado que passou, 10 e meia da noite. E prática que tem se repetido com espantosa regularidade na mesma emissora, levando ao ar outros tantos blockbusters, por baixo a um custo de US$ 2,5 milhões. É de cair da cadeira ou não? O “caminho das pedras”, dizem, tem origem em uma empresa com sede no Paraná, que se declara dona de todos esses direitos. Resta saber se distribuidoras como Fox, Warner, Universal e companhia bela estão informadas disso.

Quem nasce quenga...

Na primeira quinzena de dezembro, Laura Cardoso voltará a ‘O Outro Lado do Paraíso’ como Caetana. Segundo o roteiro de Walcyr Carrasco, cansada da vida sem emoções junto à filha, ela retornará a Pedra Santa e, a essa altura, o bordel já estará sob o comando de Duda (Glória Pires). A nova dona irá estranhar ao se deparar com Caetana no local. Até que ela solta a pérola. “Quem nasce quenga, morre quenga!”.

Diferenças

Record e Gugu devem voltar a conversar nesses próximos dias sobre novo contrato. Para de uma vez por todas tentarem se entender. E nada com relação a dinheiro. O problema todo está pegando no tipo de programa que ele irá apresentar no ano que vem.

Primeira recusa

A proposta da Record é que, a exemplo da Xuxa com o ‘Dancing’ e o Justus em ‘A Fazenda’, ele também se transforme em apresentador de formatos. Como sugestão até agora, o ‘Power Couple’, que o Gugu não aceitou.

Programa do dono

O ‘Programa Silvio Santos’ continua fazendo a diferença no Ibope. No PNT, audiência nacional, foram 11,9 pontos em novembro, a maior média desde agosto de 2010. Já na Grande São Paulo, fechou novembro com 12, 6 pontos, melhor desempenho deste formato, que começou em junho de 2008. Por sua vez, na Grande Rio de Janeiro, marcou 12,5 pontos, maior média desde agosto de 2016.

Dia do perdão (1)

Aos funcionários da Record, manda o bom juízo, acatar as decisões tomadas por mais estranhas ou absurdas que possam parecer. Um editor, denunciado por enviar foto do seu genital para outra funcionária, via WhatsApp, recebeu como pena 3 dias de suspensão.

Dia do perdão (2)

Duas funcionárias do mesmo departamento de jornalismo da Record, porque uma passou o crachá no lugar da outra, ao saírem juntas na hora do almoço, foram sumariamente demitidas. Aí fica esquisito.

E outra

Importante destacar o comportamento do marido da funcionária alvo do suposto assédio. Ficou ao lado da esposa o tempo todo, com direito até a entrega de um buquê de flores.

Abaixo da crítica

A rádio Bandeirantes, no passado, tinha o ‘Na Geral’, que um dia alguém resolveu substituir pelo tal “Resenha, futebol e humor”, que não consegue atender nenhum dos três itens com qualidade. Ao contrário, é um dos maiores ananases do rádio em todos os tempos.

Jogando junto

Heloisa Périssé ganhou “fama” nos bastidores da Globo de ser uma pessoa difícil... Só que não é bem o caso da mesma Heloísa, que está em Areias (SP), gravando a minissérie ‘Cine Holliúdy’. Lá, ela é a do coração de todos, sempre pronta a dar sugestões importantes, por sua experiência no humor, durante as gravações.

Complicado – O tal “beijo técnico” na televisão ainda é uma situação que provoca desconforto quando solicitado inclusive a atores mais experientes. Isso foi percebido, segunda-feira, nas cenas da Marieta Severo com Juliano Cazarré em ‘O Outro Lado do Paraíso’. Enquanto ele se desdobrava para parecer convincente, Marieta se mostrava pouco à vontade com o “roteiro” de pegação. Na foto Cazarré e Marieta

Bate – Rebate

Gabriel Pensador, MC Guimê, Perla, Matogrosso & Mathias e Buenno & Bandeira são os convidados do ‘Boteco do Ratinho’, nesta quarta, no SBT.

Direção da Rede TV! ainda estuda o que colocar no lugar do Amaury Junior, a partir do dia 11...

... A princípio, a ideia é se criar um trabalho com foco no público jovem...

... Trabalhar com aqueles que estão se destacando nos meios sociais...

... Mas, por enquanto, ainda não bateram martelo com ninguém.

Com apresentação de Eduardo Elias e Marina Ferrari, comentários de Paulo Vinícius Coelho e reportagens de Fernando Caetano, o Fox Sports irá transmitir o sorteio da Copa da Rússia na sexta-feira...

... Os trabalhos terão início a partir das 12h15.

O ‘The Bate-Boca’ comandado por Léo Dias, Valesca Popozuda e Bruno Chateubriand, recebe nesta quarta-feira, a partir das 22h, na Mix Rio FM, a cantora Anitta.

Em 28 de novembro do ano que vem, o sinal analógico será desligado em 395 municípios paulistas...

... Durante todo o período de transição, os telespectadores dessas regiões que assistem aos canais de TV aberta passarão a ver na tela um sinal com a letra “A”, de analógico...

... Que indica a necessidade da instalação do conversor.

C´est fini

Apesar de a Teledramaturgia da Globo ainda não se pronunciar oficialmente, as coisas estão andando muito bem para Aguinaldo Silva na fila de novelas das 21h. O projeto ‘Enquanto o Lobo Não Vem’ segue em avaliação para suceder uma trama de João Emanuel Carneiro em 2018. Além dele, Aguinaldo também poderá emplacar um trabalho na faixa de séries. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!