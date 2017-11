Caixa patrocinará Carnaval do Rio com R$ 8 milhões

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal irá patrocinar o desfile das escolas de samba do Rio no ano que vem. O banco destinará R$ 8 milhões à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) via Lei Rouanet. Para receber o patrocínio, a liga das escolas de samba terá que apresentar projeto que se enquadre nas exigências técnicas da Rouanet. O acordo entre Caixa e a Liga foi costurado pelo ministério da Cultura. Os valores foram anunciados na tarde desta terça-feira (28) pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em Brasília. O patrocínio do governo federal ao Carnaval do Rio chega no ano em que o prefeito da cidade, Marcelo Crivella (PRB), cortou pela metade a subvenção dada às escolas de samba. Desde 2016 que a prefeitura dá R$ 2 milhões a cada uma das 12 agremiações do Grupo Especial (as primeiras do ranking). O prefeito anunciou em maio que cortaria o valor à metade e destinaria a verba para creches no município. No dia do anuncio, ocorrido em junho passado, a Liesa declarou que a falta da verba inviabilizaria o Carnaval na cidade. Cada escola recebeu em 2017 cerca de R$ 6 milhões, oriundos dos recursos da prefeitura, venda de ingressos e CDs e cota de televisão. As escolas viram o patrocínio de entes públicos minguar nos últimos dois anos em razão da crise no Rio. Petrobras e Governo do Estado cortaram suas verbas para o Carnaval. O acordo com a Caixa reforça prática que divide opiniões. Há quem não concorde com patrocínio público de uma festa que é privada. Outra corrente acredita que o evento movimenta a economia da cidade é parte da identidade local. Sá Leitão afirmou que o Carnaval injeta R$ 2 bilhões na economia do Rio. A Liesa terá o desafio de enquadrar seus projetos no rigoroso processo de inscrição na Lei Rouanet. Segundo o site do Ministério da Cultura, para se enquadrar na primeira etapa da lei é preciso enviar proposta com "apresentação, objetivos e justificativa [do projeto], bem como orçamento, etapas de execução, cronograma, plano de divulgação e plano de distribuição". O ministério da Cultura fez diversas reuniões para orientar os gestores da Liesa em como completar todos os formulário e pré-requisitos para a inscrição do projeto. A Liesa apresentou sua proposta no último dia 23 de novembro, mas parte do conteúdo estava incompleto, segundo o ministério da Cultura. As escolas têm 20 dias para terminar o processo.