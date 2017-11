Procon de Araucária auxilia em negociação com a Caixa Econômica

Procon de Araucária fica na Rodovia do Xisto, e atende de segunda a sexta (foto: PMA/Divulgação)

O Procon Araucária está intermediando a negociação entre clientes e a Caixa Econômica Federal (CEF), pela Campanha Quita Fácil, que visa quitação de débito de inadimplentes há mais de um ano no banco e promete dar desconto de até 90% nas negociações. Os descontos são para pagamentos à vista até 28 de dezembro e não valem para dívidas habitacionais, apenas para outros tipos de contratos.

Os percentuais de descontos são variáveis em conformidade com o enquadramento de cada débito e são referentes à dívida originária. Para verificar qual o valor da negociação de sua dívida, o interessado deve dirigir-se ao Procon Araucária munido do contrato referente à dívida, cartão da CEF e documentos pessoais. Não há valor mínimo ou máximo das dívidas. Pessoas jurídicas e físicas estão aptas a requerer o desconto.

A campanha é nacional, mas em alguns municípios está sendo realizada antes. De acordo com o coordenador do Procon de Araucária, Allan Kelvyn da Silva Wotcoski, a ação deverá ter um impacto positivo no comércio. “Muitos que estavam inadimplentes poderão limpar o nome no SPC e no Serasa e isso vai gerar crédito, o que deve fomentar o comércio local”, avalia.

O Procon Araucária funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Rodovia do Xisto, 5815 (prédio do antigo Senai). Telefone: 0800-643 2834.

Chamada Pública

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza do dia 11 a 15 de dezembro a Chamada Pública para as crianças que ainda não estão matriculadas nas Unidades Educacionais do município, e pretendem uma vaga para o próximo ano.

A Chamada Pública contempla todas as crianças nascidas nos anos de 2012, 2013 e 2014 (Infantil 4, Infantil 5 e 1º ano), e que ainda não estão estudando. A medida visa proporcionar o acesso à educação para todas as crianças de Araucária. O cadastramento é obrigatório.

Para realizar a matrícula, é necessário ter em mãos um comprovante de residência, certidão de nascimento e CPF da criança, CPF e RG do pai/mãe ou responsável. A Chamada Pública será feita de 11 à 15 de dezembro, das 8h30 às 12 horas e das 13h às 16h30, no Centro de Cadastramento Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, localizado na Rua Lourenço Jasiocha, 2197-Centro.