Morte de mapuche infla crise de Macri na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de um homem baleado em uma operação das forças de segurança no último sábado (25) reavivou o conflito do governo com grupos mapuche na Patagônia. Rafael Nahuel, 22, foi atingido por um tiro de uma pistola 9 mm na reintegração de posse de um terreno invadido em um parque nacional perto de Villa Mascardi, a 40 km de Bariloche. O calibre da bala é o mesmo usado pela Prefeitura Naval Argentina (Capitania dos Portos), que agiu com a polícia e a Gendarmeria (guarda de fronteiras). Os agentes feriram outras duas pessoas. Segundo o governo, os atingidos eram do grupo extremista Resistência Ancestral Mapuche (RAM) e usaram armas de fogo e lanças, o que os indígenas negam. A morte do ativista levou a novos protestos contra Macri. A reintegração foi pedida pelo juiz Gustavo Villanueva, que, no entanto, não ordenou o isolamento do local do crime, que pode ter sido alterado pelos indígenas. "Não é o ideal que neste caso não seja possível ir ao local e consolidar a prova e a informação", criticou o chefe de gabinete, Marcos Peña. O caso se assemelha ao de Santiago Maldonado, ativista encontrado morto após dois meses desaparecido, cujo corpo foi enterrado no sábado (25).