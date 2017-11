Prefeitura de Piraquara realiza mais uma remada

No próximo domingo será realizada em Piraquara mais uma remada na Barragem Piraquara II. O evento é organizado pelo Departamento de Turismo e tem como objetivo incentivar a prática de uma atividade sustentável e diferenciada em um dos locais mais belos do município.

A concentração dos participantes acontece às 7h30 no estacionamento da Prefeitura Municipal, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 1990 – Centro. A saída será às7h45, com destino à Barragem onde será realizada a remada. A duração do percurso é de aproximadamente 4 horas e a idade mínima para participação é 18 anos. Os interessados devem fazer a inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.

Algumas recomendações: levar protetor solar, repelente, água para beber e boné. O uso de colete salva-vidas é obrigatório. Os organizadores não se responsabilizam pelo transporte de caiaques. A Remada é organizada pela Prefeitura, com apoio da Sanepar. Informações e inscrições (41) 3590-3320.