O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, entrega para a comunidade, hoje, a nova Unidade de Saúde do Cidade Jardim em cerimônia aberta ao público, que acontece às 11 horas, na Rua Tarcilio Zoelner, 750.

A nova unidade possibilitará atender a uma população de mais de 13 mil pessoas, ampliando a abrangência da área de atendimento, uma vez que é classificada pelo Ministério da Saúde como porte 3, ou seja a mais completa entre os projetos de Unidades Básicas de Saúde do Brasil.

“Convidamos a comunidade a a estar conosco neste momento importante para o bairro que o é de inaugurar uma Unidade de Saúde tão moderna e completa. A saúde de qualidade é um compromisso da nossa gestão e estamos trabalhando para isso”, disse o prefeito Toninho Fenelon.

A nova Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim tem 830 m², e foi construída com recursos próprios da Prefeitura de São José dos Pinhais. A nova estrutura terá cinco consultórios médicos; três consultórios odontológicos; uma farmácia; um espaço de saúde destinado a reuniões e atividades com a comunidade.

Ela também terá um espaço destinado aos profissionais de saúde com cozinha, banheiros, sala de reunião e uma central de material.