Sistema Faep reúne 4,5 mil empreendedores rurais em Pinhais

Pelo menos 4,5 mil produtores rurais, líderes sindicais e autoridades de todo o Paraná estarão na Grande Curitiba na próxima sexta-feira para participar do Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais, no Expotrade Pinhais. O comentarista Ricardo Boechat, da Rádio BandNews FM; o editor-chefe da Band em Brasília, Rodrigo Orengo; e o âncora do Band Cidade, José Wille (mediador), participarão de um painel sobre os principais temas da política nacional. Outra atração será a cantora curitibana Michelle Reich, primeiro solo feminino de música no estilo sertanejo.

“O evento marca o encerramento das atividades de 2017, por isso reúne também participantes dos cursos do SENAR-PR durante o ano, principalmente do PER, que tem o objetivo de contribuir no desenvolvimento de lideranças conscientizando sobre o papel dos participantes na sociedade”, define o presidente do Sistema FAEP, Ágide Meneguette.

Ao longo da solenidade serão conhecidos os projetos premiados, ato que marca o encerramento do Programa Empreendedor Rural (PER). Este é realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep).

O PER é um Programa que estimula as habilidades do produtor e desenvolve as competências empreendedoras para atuação em atividades econômicas, políticas e sociais sustentáveis. Com essas informações e conhecimento ele pode administrar melhor sua propriedade obtendo melhores resultados. O participante precisa compreender as inter-relações entre sua atividade e os demais setores da economia e o que a sociedade espera dele, para assim, garantir mais renda e ter condições de continuar no campo.

Ao final do curso os produtores e/ou trabalhadores rurais podem desenvolver atividades inovadoras nas propriedades, conhecendo os riscos a que estão sujeitos e quais as melhores formas para se obter sucesso.

14 anos

Desde de 2003, quando foi criado, o PER já formou cerca de 29 mil pessoas. Neste ano, foram 1,1 mil participantes, divididos em 59 turmas, espalhadas por todas as regiões do estado. O Programa é dividido em 17 módulos e tem 160 horas de duração.

Os três vencedores da edição de 2017 serão conhecidos durante o evento do próximo dia 1º de dezembro e serão premiados com uma viagem técnica, com destino a ser definido em 2018 pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, Sebrae-PR e Fetaep. Em 2017, a viagem foi para a Argentina.