Vice renuncia para evitar eleição na Irlanda

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Em meio a um escândalo de corrupção, a vice-primeira-ministra irlandesa, Frances Fitzgerald, renunciou ao cargo nesta terça-feira (28). Com isso, evitou a moção de censura prevista para o fim do dia que levaria ao colapso do governo e à antecipação das eleições para dezembro. "Decidi colocar o interesse nacional acima da minha própria reputação", Fitzgerald afirmou em uma nota. "Foi necessário tomar essa decisão para evitar eleições potencialmente desestabilizadoras neste momento crítico", disse. O pleito está previsto para 2021. Sua saída, no entanto, não deve aliviar a crise política, e deixa o governo irlandês fragilizado quando precisava ser especialmente forte. O futuro da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte --um país que faz parte do Reino Unido-- será central durante as próximas semanas para as negociações do "brexit", a saída britânica da União Europeia. A renúncia de Fitzgerald era exigida pela oposição após a divulgação de documentos demonstrando que ela estava ciente de uma campanha de difamação contra um detetive. A vítima havia denunciado a corrupção na polícia irlandesa enquanto ela era ministra da Justiça. Convocados pela sigla de oposição Fianna Fáil, parlamentares planejavam votar nesta terça contra Fitzgerald e, com isso, derrubar o governo minoritário do premiê Leo Varadkar. Com a renúncia, a moção foi abandonada. Quando o Reino Unido deixar o bloco em março de 2019, sua única fronteira terrestre com a União Europeia será aquela entre a Irlanda do Norte e a vizinha Irlanda. Não se sabe ainda como essa fronteira será resolvida. Em tese, como o Reino Unido não será mais um membro da União Europeia, precisará de algum tipo de controle na passagem à Irlanda, seja de bens ou de passaportes. Mas essa fronteira de 500 quilômetros pode prejudicar as economias locais e minar o processo de paz na região após os 30 anos de conflito pela separação da Irlanda do Norte e sua unificação com a Irlanda, encerrado em 1998. Uma parte central dos acordos de paz era a liberdade de movimento entre as Irlandas, um tema devolvido pelo "brexit" ao debate público, fomentando novos movimentos separatistas. A União Europeia vai avaliar em 14 e 15 de dezembro se houve progresso o suficiente nas negociações fronteiriças entre Irlanda e Reino Unido. Só então o bloco pretende dar início ao debate sobre um acordo de livre comércio, pedido por Londres. A Irlanda chegará fragilizada a essa cúpula, e o premiê Varadkar terá dificuldades em insistir em que a fronteira não seja erguida outra vez. Ele pede que o Reino Unido se comprometa que não haverá controle migratório. O Reino Unido tampouco tem interesse na fronteira, mas o governo britânico diz que não vai tomar nenhuma decisão sobre esse assunto até que o acordo comercial com a UE seja acertado -sua principal demanda hoje. Uma solução para evitar as fronteiras seria manter Irlanda e Irlanda do Norte, em um mesmo regime. Ou seja, precisaria implementar regulação distinta à do resto do Reino Unido, o que o governo norte-irlandês não quer.