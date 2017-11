(foto: Reprodução)

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) homologou, nesta terça-feira (28), o cálculo do reajuste das tarifas de pedágio do Anel de Integração do Estado, que serão praticadas a partir de 1º de dezembro, a sexta-feira. A variação anual dos índices de reajuste foi de 2,75% a 3,89%, de acordo com cada contrato.

A partir desta homologação, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) irá encaminhar a documentação com as tarifas reajustadas para publicação no Diário Oficial.

Além do reajuste anual contratual, os novos valores incluem a aplicação de revisões tarifárias em determinados contratos para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o que faz com o valor da tarifa tenha um aumento maior, chegando a 7,92%, como é o caso dos trechos da Concessionária Viapar.

As novas tarifas, começam a valer a partir da zero hora de sexta-feira. Para as praias, na BR-277, a tarifa passa de R$ 18,70 para R$ 19,40 para veículos de passeio. Motos pagam R$ 9,70. Os reajustes no Anel de Integração são anuais.

Novas tarifas das concessionárias (em R$)