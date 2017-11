Quina, Lotomania, Timemania e Dupla-Sena acumulam nesta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.542 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira (28), em Cardoso Moreira (RJ), foram: 05, 16, 39, 45, 47. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 69 apostas ganhadoras, R$ 5.219,03 Terno - 3 números acertados - 5.625 apostas ganhadoras, R$ 96,27 Duque - 2 números acertados - 132.410 apostas ganhadoras, R$ 2,24

LOTOMANIA

O concurso 1.818 da Lotomania, realizado nesta terça-feira (28), em Cardoso Moreira (RJ), também acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 5,2 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 09, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 34, 42, 43, 45, 54, 55, 56, 60, 70, 74, 76, 77, 80. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, R$ 23.699,36 18 acertos - 187 apostas ganhadoras, R$ 1.244,71 17 acertos - 1.610 apostas ganhadoras, R$ 101,20 16 acertos - 8.530 apostas ganhadoras, R$ 19,10 15 acertos - 34.542 apostas ganhadoras, R$ 4,71 0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

O concurso 1.112 da Timemania, realizado nesta terça-feira (28), em Cardoso Moreira (RJ), também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 05, 23, 26, 28, 44, 51, 69. O time do coração foi o Roraima-RR. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 30,3 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 20 apostas ganhadoras, R$ 15.975,70 5 números acertados - 671 apostas ganhadoras, R$ 680,25 4 números acertados - 12.189 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 110.896 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: RORAIMA/RR - 19.216 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.723 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira (28), em São Paulo, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3,8 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio são: 07, 20, 24, 25, 32, 40. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 24, 28, 31, 37, 43, 45. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.930,70 Quadra - 4 números acertados - 871 apostas ganhadoras, R$ 97,99 Terno - 3 números acertados - 17.402 apostas ganhadoras, R$ 2,45 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras, R$ 4.200,94 Quadra - 4 números acertados - 988 apostas ganhadoras, R$ 86,38 Terno - 3 números acertados - 18.795 apostas ganhadoras, R$ 2,27