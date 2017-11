Comissão aprova ‘escola sem partido’

A comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem parecer favorável ao projeto “Escola Sem Partido”, pela qual a bancada evangélica pretende impor restrições a discussão sobre política e sexualidade na rede pública de ensino da Capital. A justificativa dos vereadores é combater a suposta “doutrinação” política e o debate sobre gênero de alunos pelos professores. Críticos da proposta afirmam que ela fere a direito à livre expressão e representaria uma “mordaça” contra os professores.

A Secretaria Municipal de Educação afirmou ser contrária à iniciativa, afirmando que a escola “é um espaço de pluralidade de ideias e que o trabalho docente é exercido fundamentado pela liberdade em desenvolver aulas em que o conhecimento científico seja abordado de forma crítica”. Autor do parecer favorável da comissão, o vereador Cristiano Santos (PV) afirmou que o projeto “guarda relação com um eventual entrechoque de princípios constitucionais, qual seja a liberdade de consciência e crença face à liberdade de ensinar”. Antes de ser votada em plenário, a proposição ainda precisa passar pela análise das comissões de Serviço Público e de Educação, Cultura e Turismo.

De autoria dos vereadores Ezequias Barros (PRP), Osias Moraes (PRB) e Thiago Ferro (PSDB), o projeto estabelece que “o poder público não se envolverá na orientação sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo” nem “promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias”. Também coloca seis proibições adicionais aos professores da rede municipal.

Segundo os autores, “é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”.

Projeto semelhante tramita na Assembleia Legislativa. Recentemente, a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), divulgou nota afirmando que a proposta é inconstitucional, por pretender “estabelecer um “verdadeiro regime de vigilância sobre o ensino e a aprendizagem”.