Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil

A Coreia do Norte lançou um míssil ainda não identificado, de acordo com autoridades sul-coreanas e americanas. A primeira a noticiar o lançamento foi a agência de notícias Yonhap. O projétil foi lançado na direção leste e o Exército sul-coreano está analisando os detalhes junto com as forças americanas. A Guarda Costeira do Japão afirmou que o míssil caiu no mar próximo ao país e o país asiático disse, ainda, que o projétil de Pyongyang poderia atingir a Zona Econômica Exclusiva japonesa Segundo autoridades sul-coreanas, o míssil caiu entre o Japão e a Coreia do Sul. Na segunda-feira, a rede TV japonesa TBS afirmou que o governo do Japão já estava se preparando para a possibilidade de um míssil ser lançado nos próximos dias pelo regime de Kim Jong-un. O último projétil lançado pela Coreia do Norte foi em 15 de setembro, que sobrevoou o território japonês antes de cair no Oceano Pacífico. Ontem, o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, disse que Pyongyang pode anunciar a conclusão de seus programas de armas nucleares no próximo ano, já que OA norte-coreanos trabalharam no arsenal nuclear em um ritmo mais acelerado.

JAPÃO

Queda

O porta-voz do Pentágono, Rob Manning, disse ontem que o míssil lançado pela Coreia do Norte, nesta terça-feira, saiu de Sain Ni e viajou mil quilômetros antes de cair no Mar do Japão, entre a Coreia do Sul e o território japonês. Manning afirmou que o Pentágono acredita se tratar de um míssil balístico intercontinental, mas ponderou que a ação de Pyongyang não representa ameaça aos territórios norte-americanos - como a ilha de Guam, no Pacífico. O governo japonês manifestou preocupação de que o míssil pudesse ter caído nas águas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) japonesa.

CHINA

Alumínio

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, comunicou ontem o início de uma investigação para combater as importações de alumínio chinês barato. A suspeita é de que os chineses estariam vendendo alguns produtos abaixo do preço de maneira ilegal. É a primeira vez em 25 anos que o governo americano inicia uma investigação do tipo que não tenha iniciado no setor privado. "O presidente Trump deixou claro desde o primeiro dia de trabalho que as práticas injustas de comércio não seriam toleradas nesta administração", disse Ross após o encontro.

SÍRIA

Reconstrução

A reconstrução da Síria custará pelo menos US$ 250 bilhões, disse Staffan de Mistura, enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o país. Ele informou aos Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU que a guerra dos últimos seis anos obrigou metade da população síria a fugir das suas casas. De Mistura disse acreditar que chegou o momento da verdade para o diálogo, falando dos preparativos para a oitava rodada do diálogo de paz entre as partes do conflito que deveria começar ontem em Genebra, com participação de uma delegação do governo da Síria.

FRANÇA

Invasão

Um grupo de militantes da Organização Não Governamental (ONG) Greenpeace entrou ontem na usina nuclear de Cruas-Meysse, no sul da França, para denunciar a insegurança nas instalações e seu fácil acesso. A ONG afirmou que 20 ativistas, alguns dos quais foram detidos, entraram na central para alertar sobre "a extrema vulnerabilidade" das piscinas de combustível irradiado. Os militantes queriam "denunciar o imobilismo" da empresa de energia EDF, operadora dos 58 reatores nucleares presentes em solo francês, contra os alertas e relatórios existentes sobre o "risco nuclear".