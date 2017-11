Atores negros falam sobre racismo após ataque à filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Fico até arrepiada quando lembro. O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? E ela falou com uma naturalidade assustadora, achando mesmo que está correta. Isso é uma doença". A opinião é da atriz Erika Januza, a intérprete de Raquel na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo) sobre o ataque racista sofrido por Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Neste domingo (26), uma mulher, que se diz socialite e se apresenta nas redes sociais como Day McCarthy, publicou um vídeo no qual chama a criança de apenas 4 anos de "macaca com cabelo de bico de palha". Após o ocorrido, Gagliasso prestou queixa contra McCarthy, que é brasileira, mas supostamente mora nos EUA, na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) do Rio de Janeiro. O ator JP Rufino também assistiu à gravação com as ofensas. "Senti nojo e raiva. Como uma pessoa faz isso com uma garotinha? Não sei nem o que falar. Quase não consegui ver a até o final", disse. À reportagem, Rufino relatou que também já sofreu preconceito nas ruas. "Estava no shopping com meu irmão e minha mãe. Então, um casal fez uma cara de desgosto para o meu cabelo. Minha mãe que me falou, pois eu nem tinha visto. Acho preconceito uma coisa triste que acontece no mundo. Pessoas ainda não aceitaram que somos todos iguais e que nossa capacidade não está na cor da pele." Já Jonathan Azevedo, que interpretou o Sabiá na novela "A Força do Querer" (2017), disse que ficou sem reação quando soube do caso Titi. "Acho que o ser humano está num momento muito difícil. O ser humano está muito doente", disse. Para Azevedo, que também é negro, todo brasileiro passa por preconceito. "A mulher passa por isso, o negro e o gay também."