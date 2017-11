Carreta pega fogo e interdita parte do Rodoanel em São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta que transportava hipoclorito de sódio pegou fogo por volta das 5h30 desta quarta-feira no Rodoanel Mário Covas, no km 77, região de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). Ao menos oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo. Não há informações de vítimas. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi acionada pela concessionária SPMar, que administra o trecho da via, pois houve vazamento do produto. Segundo a concessionária, será feito o transbordo da carga para outra carreta. A pista sentido Mauá da rodovia estava parcialmente interditada às 6h50. No trecho, era registrado cerca de 4,5 km de congestionamento. A SPMar informou que o fluxo de veículos da via passou a ser direcionado na praça de pedágio à rodovia Anchieta.