Incêndio de grande proporção destrói galpões na zona sul de São Paulo

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três horas e meia de combate ao fogo, os bombeiros controlaram na madrugada desta quarta-feira (29) um incêndio de grande proporção em dois galpões, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Não houve feridos. O fogo começou por volta das 23h desta terça (28) nos galpões de aproximadamente 350 m2, cada, localizados na rua das Aroeiras. Nos galpões atingidos pelo incêndio eram armazenados lâmpadas, materiais elétricos e eletroeletrônico, de acordo com os bombeiros. Ao menos 17 equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 60 homens, foram enviadas ao local para combater o fogo, que foi controlado por volta das 2h30. A rua estreita dificultou um pouco o trabalho dos bombeiros, que pediram para os moradores retirarem os carros estacionados para que os veículos da corporação pudessem acessar o local do incêndio. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também bloqueou o trânsito na rua das Aroeiras para facilitar o trabalho dos bombeiros. A Eletropaulo foi acionada para desligar a energia elétrica. Por volta das 6h, os bombeiros permaneciam no local fazendo o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de fogo. As causas do incêndio serão investigadas, segundo os bombeiros.