Em 'O Outro Lado do Paraíso', Beatriz morre e Renato sugere que Clara tome o lugar no caixão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (29) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Clara (Bianca Bin) conta sobre o encontro com Renato (Rafael Cardoso) para Beatriz. Gael (Sergio Guizé) tem uma conversa séria com Tomaz. Leandra paga o sócio misterioso do bordel. Valdo e Rato admiram Cleo. Mariano e os garimpeiros encontram um novo veio de esmeraldas e pedem para Sophia (Marieta Severo) contratar um geólogo. Nádia (Eliane Giardini) reclama do casamento de Bruno (Caio Paduan) e Tônia. Sophia contrata Diego para trabalhar em seu garimpo. Samuel (Eriberto Leão) se encontra com Cido novamente. Renato pede para conhecer melhor a clínica e avisa a Clara que sua fuga será difícil. Danilo tenta convencer Duda (Gloria Pires) a mudar de vida. Bruno vai à delegacia de Vinícius (Flávio Tolezani) para assumir o cargo de delegado. Raquel (Erika Januza) consegue sua nomeação e deixa de advogar. Beatriz morre e Renato sugere que Clara tome o lugar da amiga no caixão. Renato vê os enfermeiros arremessarem o caixão de Beatriz ao mar.