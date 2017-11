Em 'Malhação', Anderson insinua que Ellen está envolvida com Jota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (29) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Keyla (Gabriela Medvedovski) confronta Deco (Pablo Morais), que afirma que não tem envolvimento com Lica (Manoela Aliperti). Benê (Daphne Bozaski) sofre com sua audição prejudicada e Guto (Bruno Gadiol) a apoia. Ellen (Heslaine Vieira) conta a Dóris e Bóris sobre as atitudes de Malu (Daniela Galli). Luís conversa com Clara (Isabella Scherer) sobre pedir a guarda da filha na Justiça. Lica e Clara se entendem. Edgar (Marcello Antony) libera MB e Samantha (Giovanna Grigio) para deixarem a escola, mas Malu exige falar com o pai do menino. Edgar fica admirado ao saber que Lica estava ajudando refugiados na Alemanha. Malu se irrita com Clara, e Edgar se incomoda com a reação da mulher. Anderson (Juan Paiva) insinua que Ellen está envolvida com Jota (Hall Mendes). Josefina teme que Benê se machuque no relacionamento com Guto. Lica procura Keyla.