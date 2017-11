Fernão tem um plano para livrar Tereza de seu casamento em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (29) em "Tempo de Amar", novela de Alcides Nogueira, no Rio, Reinaldo (Cássio Gabus Mendes) se despede de Lucinda (Andreia Horta) e Inácio (Bruno Cabrerizo). Emília teme que Inácio tenha se casado com Lucinda por gratidão. Justino pensa em se casar com Tiana. Celeste (Marisa Orth) começa a falar de seu passado para Alzira (Deborah Evelyn), mas desconversa. Maria Vitória (Vitória Strada) pensa em Inácio. Lucinda e Inácio aproveitam a lua de mel em Petrópolis. Alzira relembra com Bernardo a vida que tinham em Portugal. Bernardo se orgulha de Pepito. Lucerne (Regina Duarte) descobre o endereço de Maria Vitória e conta para Teodoro (Henri Castelli). Fernão (Jayme Matarazzo) tem um plano para livrar Tereza (Olivia Torres) de seu casamento com Macário. Macário vai à Quinta atrás de Tereza, e Delfina (Letícia Sabatella) se irrita. José Augusto (Tony Ramos) repreende Delfina por ser rude com Tereza.