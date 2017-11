Na madrugada de quarta (29). um casal foi baleado nas Moradias Dalagassa, no bairro Tatuquara, em Curitiba, na frente do filho deles, de apenas 3 anos. Nada foi roubado na residência. O homem morreu no local. A mulher foi encaminhada em estado grave para o Hospital do Trabalhador, no Portão.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).